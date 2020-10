Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato quest’oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Tra i vari argomenti affrontati il ds azzurro si è soffermato anche sugli eventuali rinnovi di Hysaj e Maksimovic.



“Vogliamo rinnovare, sono da anni con noi e siamo felici di loro: purtroppo dobbiamo trattare e trovare un accordo da un punto di vista economico non è facile, soprattutto in questo momento. Vediamo come andrà a finire”.