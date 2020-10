Gianni Di Marzio, a Canale 21, ha commentato il brutto esordio del Napoli in Europa League, sconfitto dall’AZ Alkmaar al San Paolo:

“Non è un test attendibile, anche queste sconfitte possono fare bene. La squadra non è andata in campo concentrata, come è andato Gennaro Gattuso che ha schierato i migliori con poco turnover. L’euforia, la troppa convinzione, hanno poi fatto il resto. Comunque abbiamo esportato il vecchio calcio all’italiana in Olanda”.