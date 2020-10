L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nell’analisi della sconfitta del Napoli contro l’AZ, critica pesantemente l’attacco azzurro e l’atteggiamento della squadra: “Attacco spento e bagno di umiltà immediato”.

L’attacco stratosferico capace di macinare ogni avversario, 12 gol in 3 gare, non ha nemmeno impensierito il portiere Bizot, rimanendo a secco. Serve urgentemente una riflessione e un bagno d’umiltà. Gattuso, sicuramente, non concederà nessun tipo di alibi ai suoi, nonostante la sconfitta sia arrivata con l’unico tiro pericoloso in porta degli avversari. Una sconfitta con la Real Sociedad, giovedì prossimo, potrebbe essere devastante in ottica qualificazione.