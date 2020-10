Filippo Galli: “AZ squadra forte, ma il Napoli doveva fare di più”

Filippo Galli è intervenuto ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete” ed ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sconfitta rimediata dal Napoli contro l’AZ.

Di seguito vi riportiamo le sue parole:

“Ho visto gli highlights e devo dire che non è stato il Napoli che ci si aspettava. L’AZ è, però, una squadra complicata, gioca un buon calcio. Non era un match così facile come si pensava. È una squadra che in ogni ambito si fa valere. Perdere in casa dispiace sempre, ma immagino che Gattuso abbia parlato con la squadra il giorno dopo spiegando gli errori commessi”.