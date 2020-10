Di Marzio: “Inutile fare drammi, non è un girone complicato”

Il giornalista Gianluca Di Marzio, intervenuto ai microfoni di Canale 21 durante la trasmissione “Giochiamo d’anticipo”, ha commentato la sconfitta del Napoli incassata contro l’AZ.

Di seguito vi riportiamo le sue parole:

“Penso che per il Napoli possa essere una sconfitta salutare. Non credo che li abbiano sottovalutati, altrimenti Gattuso non avrebbe schierato la formazione migliore. È vero che non è un buon risultato, ma non farei drammi. L’Europa League è un torneo molto strano e non mi sembra un girone complicato per gli azzurri”.