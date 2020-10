Durante “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Gaetano Letizia, il terzino napoletano del Benevento. Ecco le sue parole: “Domenica affronteremo una grande squadra dovremo stare molto attenti in difesa, perché non vogliamo concedere così tante palle gol come successo nelle sconfitte contro Roma e Inter. Stiamo giocando bene e il Benevento ha tutte le carte in regola per salvarsi. Il mio sogno è la vittoria dello scudetto del Napoli e la nostra salvezza, così a fine stagione faremo una festa tutti insieme. Dopo la sconfitta in Europa League degli azzurri non abbiamo più convinzione di vincere, anzi temiamo che possano scaricare su di noi la rabbia. Affronteremo giocatori molto veloci, come Osimhen. Il nigeriano è molto rapido e dà una mano anche in fase di non possesso. Inzaghi ci sta dando una grande carica. I nuovi si sono subito integrati anche perché hanno trovato un gruppo unito. Il Benevento è come una famiglia.”



Domenica sarà una gara speciale non solo per Letizia, ma anche per Maggio e Roberto Insigne, ex azzurri. Letizia ha aggiunto: “Maggio è un uomo vero la sua presenza in campo e negli spogliatoi è fondamentale. Roberto sente molto la sfida con il Napoli. E’ rimasto male della mancata conferma in azzurro e sono convinto che possa fare la differenza e dimostrare agli azzurri che si sono sbagliato”. Infine Letizia ha espresso un altro suo desiderio: “Sogno la convocazione in Nazionale e se continuerò a fare bene col Benevento, magari arriverà la chiamata del tecnico Mancini”.