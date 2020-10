Carlo Alvino sul proprio profilo Twitter ha riportato le ultime in casa Napoli in merito ai tamponi Covid dopo la sfida contro l’AZ e in vista della gara di domenica contro il Benevento.

“”Domattina il Napoli effettuerà il tampone post AZ. Si aspettano le risposte prima della partenza per Benevento prevista per le 18:00“.