Il giornalista Sky Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte:

“Europa League per il Napoli? Dopo la partita con l’Atalanta deve avere valore di conferma. L’AZ è una grande chance di accreditarsi ancor di più per il campionato e l’Europa League. Credo che il Napoli voglia alzare la propria dimensione europea.

Hysaj? A gennaio la società azzurra lo può vendere. Che io sappia vuole restare ma c’è bisogno dell’accordo economico. Ora bisogna capire se Hysaj verrà condotto a più miti consigli oppure se ha delle alternative che gli offrono ciò che vuole. Io, però, non credo che ci siano squadre pronte ad offrirgli ciò che percepisce a Napoli.

Maksimovic? Il discorso è uguale a quello di Hysaj. Anche lui vuole rimanere, il progetto del Napoli è tanto ambizioso. Forse per ruolo e per quanto fatto, penso abbia più mercato rispetto ad Hysaj. Comunque sono co-titolari nelle scelte di Gattuso, questo peserà nelle loro decisioni. Quindi il discorso è di trattative, e farle con il Napoli non è semplice. Pur di mantenere le proprie condizioni, la società rischierebbe anche di perderli.

Emerson Palmieri? Dipende dalla questione Hysaj. È sicuramente un’opportunità, fa gola a molte squadre. Anche se, nel caso, credo che il Napoli terrà Hysaj perché Emerson guadagna una bella cifra.

Milik si sta pentendo? Io avrei fatto scelte diverse, anche perché c’è l’Europeo.

Liverpool su Koulibaly? Credo vogliano comprare qualcuno per rimpiazzare Van Dijk, ma non di questa entità perché il calciatore alla fine tornerà”.