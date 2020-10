Mancini fa un passo indietro: “Mi scuso, non volevo mancare di rispetto”

Come riportato dall’ANSA, il tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, attraverso un tweet ha replicato alle polemiche sollevate in seguito alla vignetta da lui postata su Instagram che ritraeva un paziente in un letto d’ospedale che alla domanda “Hai idea di come ti sei ammalato?” ha risposto “Guardando il tg”.

Di seguito vi riportiamo il tweet del ct dell’Italia:

“Ho soltanto condiviso una vignetta che mi sembrava sdrammatizzasse il momento così complicato. Non c’era alcun messaggio sottinteso e nessuna intenzione di mancare di rispetto ai malati e alle vittime di Coronavirus, se così fosse me ne scuso”.