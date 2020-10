Il direttore di RAI Sport, Enrico Varriale, ha commentato il match tra Napoli e AZ Alkmaar.

“Un brutto Napoli fallisce l’esordio in Europa League perdendo in casa contro l’AZ Alkmaar in emergenza causa COVID. Passo indietro evidente della squadra di Gattuso che fallisce un paio di buone occasioni e poi paga un’imperdonabile distrazione difensiva. Europa in salita”.