Juve, Cr7 capitolo incerto: l’esito del tampone e la scelta contro il Barça

Ancora brutte notizie in casa Juve: il portoghese Cristiano Ronaldo sembra essere ancora positivo al Coronavirus.

A riportarlo è l’autorevole quotidiano portoghese ‘Correio da Manhà‘ che, secondo quanto poi confermato sia da Sky che da Mediaset, dà per certo che l’esito dell’ennesimo tampone effettuato a Cr7 sia ancora negativo.

L’attaccante ex Real, stando alle norme, potrebbe ancora recuperare in tempo per la sfida di Champions contro il Barcellona. Da valutare nei prossimi giorni una sua eventuale miglioria.