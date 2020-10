Con un semplice Tweet il club olandese ha svelato le proprie divise e quelle dei padroni di casa. A circa sette ore dalla prima gara del Girone F di questa nuova edizione dell’Europa League, il club ospite ha rivelato al pubblico i colori delle divise che vedremo in campo alle 18.55:

🔴 Come On You Boys In Red!#AZ #napaz #UEL pic.twitter.com/ZWSLWNOgPF