Dopo la strepitosa vittoria in campionato contro l’Atalanta, ora il Napoli è chiamato a fare l’esordio in Europa League. Sarà contro l’Az Alkmaar, l’esordio, per certi versi complicato data la situazione creatasi fuori dal campo, con diversi giocatori contagiati da Coronavirus; e il rischio di un secondo focolaio resta alto. Gattuso però è più preoccupato – con giusta ragione – dell’avversario che da questo virus; una squadra importante quella di Slot che fuori ha solo uno dei titolari e che questa sera schiererà la migliore formazione possibile per fare male ad una squadra che dall’inizio del campionato italiano, ha solo stupito nel rettangolo di gioco nel quale ha segnato 12 gol e ne ha subito uno solo.

Nelle prime quattro per gli azzurri sono arrivate 3 vittorie contro Parma, Genoa e Atalanta; e una sola sconfitta (a tavolino) contro la Juventus per 3-0. In queste 3 gare giocate sono state ben 3 le formazioni schierate, diverse in alcuni punti, ma con lo stesso stampo; quello offensivo. Infatti il gol è sicuramente la costante che ha marchiato il Napoli in questo inizio di campionato. Differentemente è andata agli olandesi, che hanno collezionato 4 pareggi contro Zwolle, Sparta Rotterdam, Sittard e Venlo. 10 gol fatti e altrettanti subiti, tante assenze e qualche strafalcione difensivo.

Dove vedere la partita:

La partita sarà disponibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Inoltre sarà anche disponibile in streaming su Sky go con un abbonamento calcio e sport; e su Now Tv con un abbonamento calcio.

Probabili formazioni:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Politano; Osimhen. All. Gattuso

Az Alkmaar (4-3-3): Bizot; Svensson, Hatzdiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, Koopmeiners, De Wit; Gudmunsson, Stengs, Karlsson. All. Slot