Fabiàn Ruiz: “Oggi non meritavamo la sconfitta. Hanno fatto un solo tiro in porta…”

Il sito ufficiale del Napoli ha riportato alcune dichiarazioni rilasciate da Fabiàn Ruiz in seguito alla sconfitta casalinga incassata contro l’AZ.

Di seguito vi riportiamo le sue parole:

“Oggi non meritavamo la sconfitta. Loro hanno giocato tutti dietro difendendosi e cercando di ripartire. Non era facile entrare nella loro area, ma dovevamo concretizzare di più. Gli avversari, invece, hanno tirato una sola volta in porta e sono andati in vantaggio. Questo è il calcio, ma adesso dobbiamo guardare avanti, continuare a lavorare così e pensare subito alla gara di campionato contro il Benevento”.