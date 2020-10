Dall’assegnazione dei pacchetti dei diritti tv delle coppe europee, filtra una novità principale: le 16 migliori partite del mercoledì della Champions League e la finale della Supercoppa Europea, nel triennio 2021-24, saranno visibili in esclusiva su Amazon Prime Video. Il tutto sarà più chiaro nei prossimi giorni, ma c’è una cosa certa: l’OTT di Jeff Bezos inserirà il suo pacchetto (compresi gli highlights dei match del martedì e mercoledì) nell’offerta Amazon Prima Video e non farà pagare una sovrapprezzo agli abbonati. L’OTT di Jeff Bezos ha già preso una parte della Champions anche in Germania e diverse partite di Premier (20 più gli highlights). Lo scrive Il Corriere dello Sport.