Benevento-Napoli, l’ex Maggio: “Sono emozionato, ecco come vogliamo batterli”

Dieci anni con il Napoli, due (con questo in corso) con la maglia del Benevento: chi più di Christian Maggio potrà sentire il derby di domenica alle 15.00?

Di seguito, uno stralcio delle sue dichiarazioni ad Ottochannel:

“Per me sarà più derby del solito: da martedì abbiamo iniziato a preparare la sfida agli azzurri, stiamo cercando di migliorare la fase difensiva ma vogliamo fare di tutto per mettere in difficoltà il Napoli”.

“Andremo a sfidare una squadra con la quale ho giocato per dieci anni e con la quale ho vissuto momenti bellissimi: sarà una sfida emozionante, bellissima. Per giocare contro una grande squadra non bisogna calare l’attenzione nemmeno per un momento”.