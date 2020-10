Vicepresidente Aic: “Bolla non possibile, abbiamo un piano B ma..”

Roberto Calcagno, vicepresidente dell’Aic, risponde a Radio Kiss Kiss Napoli ai numerosi interrogativi sul futuro di questa stagione:

“Finora tutti i calciatori si sono comportati bene e con buonsenso. La percezione del pericolo adesso è diversa, dovremo vedere da qui a breve come comportarsi e se le regole pattuite saranno veramente applicabili”.

“Bolla? Non è un’ipotesi fattibile. Abbiamo in realtà in piano B, non ancora discusso in sede, ma eventualmente in preparazione. Speriamo di non usarlo, ma se la situazione dovesse compromettere l’andamento della stagione..”