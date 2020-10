Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in mattinata potrebbe esserci a Palazzo San Giacomo un incontro tra le forze politiche e le autorità sanitarie per capire come agire in vista del match di domani sera tra Napoli e Az.

In caso di parere negativo dell’Asl Napoli, la Uefa ha già fatto sapere di non potersi opporre.