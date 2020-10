Crisanti: “Protocollo inadeguato. Az in campo? Vi spiego…”

Andrea Crisanti, virologo dell’Università di Padova, ha parlato del protocollo della Figc e del focolaio dell’Az Alkmaar ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

Ecco quanto evidenziato: “Facendo il tampone tre giorni prima di scendere in campo, arrivando a Napoli senza avere contatti e rifacendone uno il giorno stesso del match, l’Az può scendere in campo. La trasmissione potrebbe essere stoppata facendo le cose in questo modo. Il protocollo di Serie A è inadeguato e l’abbiamo visto con il caso Genoa. Bisognerebbe testare i giocatori 3 giorni prima, isolarli, rifare il test il giorno della partita e far scendere in campo i negativi“.