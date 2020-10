Champions – Atalanta show nei primi 45 minuti contro il Midtjylland

Si è appena concluso il primo tempo della sfida tra Midtjylland e Atalanta, valida per la prima giornata di Champions League. I bergamaschi conducono per 0-3, partita dominata finora ma qualche rischio la squadra di Gasperini l’ha corso. Nei primi 30 minuti l’Atalanta gioca meglio e cresce col passare dei minuti, fino a sbloccare il match 26′ con Zapata. Passata la mezz’ora i padroni di casa hanno un sussulto ma sprecano due clamorose occasioni in area di rigore. Il raddoppio è un gran destro del Papu Gomez da fuori area che si va ad insaccare sotto la traversa.