Cannella: “Prima del Covid, l’AZ in lotta per il titolo! Sul match…”

Giuseppe Cannella, direttore sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte, soffermandosi sull’avversario che il Napoli sfiderà domani, nel match di EL, l’AZ Alkmaar:

“Non ci sono più parole su quello che sta accadendo. AZ? Tecnicamente prima del COVID-19 stava competendo per il titolo in Olanda, ora però non ha ancora vinto una gara in campionato. Cerca di fare la partita ma rischia sempre di prendere gol. Di sicuro ci sarà spettacolo. Tecnicamente e tatticamente il Napoli è esageratamente in fiducia, anche chi ha giocato meno vorrà imporsi”.