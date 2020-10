All. AZ in conferenza: “Napoli favorito nel girone, ecco come giocheremo domani”

Alla vigilia di Napoli-AZ, l’allenatore degli olandesi, Arne Slot, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa:

Sul Napoli “Guardo sempre le partite del Napoli, penso abbia un attacco stellare. Oltre ad Osimhen, anche Insigne e Lozano hanno ottime qualità. Sicuramente sono i favoriti nel girone, ma non dimentichiamo che la Real Sociedad è prima in Spagna. Non so se gli azzurri saranno in grado di giocarsela per la vittoria finale”.

Sul modulo “Domani vorrei giocare con il nostro schema classico, il 4-3-3, dove il numero 10, ossia il trequartista, si aggiunge al tridente offensivo. I titolari ci sono, possiamo fare bene”.

Sui positivi al Covid “Se è strano giocare con tanti contagiati in squadra? Penso che stiamo vivendo giorni difficili ma abbiamo fatto il possibile per esserci. Siamo tutti negativi oppure positivi ma asintomatici. A decidere è l’UEFA, quindi con più di 13 giocatori a disposizione si gioca. Però a quel punto potrebbero intervenire le autorità locali, o quelle olandesi”.