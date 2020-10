Venerato: “Giuntoli alla ricerca di un terzino sinistro, due nomi sul taccuino”

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ha rilasciato delle dichiarazioni alla trasmissione di Piuenne “Goal Show”:

“Il Napoli cerca un terzino sinistro per gennaio. Si valutano diversi profili, tra cui è stato bocciato l’ex Inter e Juventus Asamoah. Si segue il greco Dimitris Giannoulis del Paok Salonicco, che è valutato 10 milioni dagli ellenici: vanta uno stipendio di 1.2 miloni netti a stagione. La pista Emerson Palmieri si presenta come molto più insidiosa, altro nome gradito a Gattuso e Giuntoli: il Chelsea per ora chiede l’obbligo di riscatto per una cifra di 25 miloni. Il nazionale azzurro guadagna 2.5 ma chiede uno ritocco dell’ingaggio”.

Una mossa significativa che ha l’intento di allungare la rosa, visti i duri ritmi sui quali si giocherà la stagione, lo scarso impegno di Ghoulam e l’impossibilità di Mario Rui di giocare tutte le partite in stagione. Bisognerà vedere se Giuntoli sceglierà di puntare sul mancino greco o sul più noto, ma più complicato da ingaggiare, terzino ex Roma.