UEL – Napoli-Az Alkmaar: i tifosi olandesi spingono per non giocare! Questi i motivi della protesta

Dopo l’annuncio ufficiale dell’Az Alkmaar di partire per Napoli nonostante i 12 positivi nel gruppo squadra, i tifosi olandesi si sono fatti sentire sui social. Sono in tanti infatti che chiedono ai dirigenti della propria squadra di non partire per il capoluogo campano. I supporters giustificano questa loro proposta, affermando che, per via della differenza reti, sarebbe meglio perdere la partita a tavolino per 3 a 0 che giocarla e perderla di 8 goal. Una scelta anacronistica che fa ancora molto discutere dato che giovedì, alle ore 18:55, la partita al San Paolo si svolgerà regolarmente.