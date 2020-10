SSC Napoli, report allenamento: preparazione in vista dell’AZ

La SSC Napoli ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il report dell’allenamento mattutino odierno:

“Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano la prima giornata di Europa League contro l’AZ Alkmaar, match in programma giovedì al San Paolo (ore 18.55). La squadra si è allenata sul campo 3 con i palloni ufficiali della Europa League. Inizio sessione dedicata a riscaldamento e torello. Successivamente seduta tecnica e lavoro tecnico tattico. Chiusura con esercitazioni di tiri in porta“.