Mirabelli: “Ho lottato affinchè Gattuso diventasse il mister del Milan. Ora è un top, farà ancora meglio”

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il dirigente sportivo Massimiliano Mirabelli, ha raccontato un retroscena quando era ds al Milan:

“Non era facile prendere Gattuso come allenatore, dovevamo scegliere un nome importante per non ridimensionare il progetto e rilanciarlo. Inizialmente avevo dato a Rino la Primavera, l’ho visto lavorare per due mesi e ne ho apprezzato le qualità.

Ho lottato con la società rossonera con grande personalità con la proprietà cinese, affinchè Rino diventasse il mister della prima squadra. Lui nella carriera da allenatore non aveva fatto un granché. Ho davvero dovuto sudare le proverbiali sette camicie, sono felice di avergli dato quella opportunità e la gioia di allenare un club che l’ha visto giocare per tanti anni.

Ho regalato un gran allenatore al Calcio italiano, è giovane e potrà fare ancora meglio. Quando fa bene una parte di me è contenta“.