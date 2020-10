Lo Monaco: “Napoli-AZ? Non si dovrebbe giocare, la salute viene prima di tutto”

Pietro Lo Monaco, consigliere federale, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

“La prima cosa che bisogna tutelare è la salute del cittadino per questo la sfida tra Napoli-AZ Alkmaar di giovedì sera non si dovrebbe giocare perché gli olandesi potrebbero far rischiare i giocatori del Napoli, come è successo con il Genoa. Bisogna saper gestire il momento, l’alternativa sarebbe fermare tutto.

Piano B in caso di stop? Bisogna rimboccarsi le maniche sull’eventualità di un nuovo stop, poiché in tal caso sarebbe una catastrofe per il calcio italiano”.