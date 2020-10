Immobile: “Serata fantastica, contento per il gol contro il Borussia”

Ciro Immobile re di Champions per una notte: il bomber trascina la sua Lazio contro il Borussia Dortmund con un gol (127 in maglia celeste, agganciando Signori) e un assist davanti alla sua ex squadra. Alla fine sono solo sorrisi dopo giorni difficili passati ad ascoltare diverse critiche. Nel post partita dell’Olimpico, l’attaccante biancoceleste ha commentato ai microfoni di Sky Sport:

“È stata una emozione incredibile riportare questa società e questa maglia in Champions: c’era un gusto particolare. Siamo soddisfatti, la partita è stata fatta alla perfezione, sono contentissimo della prestazione. Incontravamo una squadra forte, ci serviva questa vittoria dopo la brutta prestazione di sabato per avere una svolta mentale per dire la nostra in Europa e in campionato”.