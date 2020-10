Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha spento le voci su un possibile esonero di Beppe Iachini sulla panchina viola:

“Si va avanti con Iachini, non è mai stato in discussione. Leggo tante fake news, ma come ho detto l’altro giorno dovete preoccuparvi di dire e di fare le cose giuste. Questo è importante. Ho ribadito la nostra fiducia a Iachini, dobbiamo andare meglio perché la squadra non mi è piaciuta ma ribadisco che non c’è stato alcun incontro con Sarri”.