E’ finita da poco la partita della Juventus di Pirlo contro la Dinamo Kiev con il risultato di 0-2 per i bianconeri: ottimo risultato in trasferta per la squadra di Pirlo, il quale all’esordio, batte la squadra ucraina di Lucescu.

Prima vittoria esterna della Juve di Pirlo, grazie alla doppietta di Alvaro Morata: un gol di rapina al 46′ del secondo tempo ed un altro al 84′ di testa su assist di Cuadrado. Esordio stagionale anche per Dybala subentrato a Kulusevski autore di un ottima prova.