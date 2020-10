Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Canale 8 dell’infortunio di Lorenzo Insigne. Il giornalista ha svelato i possibili tempi di recupero del capitano azzurro.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Lo staff medico ha lavorato affinché possa tornare per l’AZ in Europa League. Quando può tornare a giocare? Credo già a Benevento. Il Napoli non ha fretta, procede con prudenza”.