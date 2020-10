Preoccupato per la situazione contagi in Campania, il presidente Vincenzo De Luca, annuncia: “In giornata chiederemo il coprifuoco a partire dalle 23:00 come fatto in Lombardia, bisogna contenere l’onda di contagio. Medici? Ne abbiamo chiesti 600 più 800 infermieri, ad oggi ci hanno assicurato che invieranno 50 medici e 100 infermieri. Numeri molto al di sotto delle esigenze. Momentaneamente non è arrivato nessuno, vedremo nei prossimi giorni”.