UEFA – Duka: “Napoli-AZ Alkmaar? Non è a rischio e vi spiego il motivo”

Casi di positività nell’AZ Alkmaar, squadra che affronterà il Napoli, nel primo match di Europa League. La partita, però, non dovrebbe essere a rischio, come afferma Armand Duka, membro del comitato esecutivo UEFA. Il presidente della Federazione albanese ne ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“La gara di Europa League tra Napoli ed AZ Alkmaar non è a rischio, nonostante i casi di positività nel club olandese. Il regolamento è chiaro, se l’Az non andrà a Napoli, per decisioni di autorità olandesi, perderà a tavolino. Mi auguro non accada.

Hysaj? Sta giocando con continuità e lo sta facendo bene. Gioca bene e questo è merito di Gattuso che gli sta dando fiducia”