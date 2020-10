Sky: “Napoli straordinario, Osimhen e compagni hanno fatto una cosa mai vista sino ad ora”

Nel salottino sportivo Sky Sport torna a farci compagnia nei post partita della domenica, Sky Calcio Club con Fabio Caressa e i suoi ospiti. Tra i tanti argomenti quello relativo al modulo del Napoli e della vittoria con poker sull’Atalanta e di Osimhen. Qui i commenti:

Apre subito Sandro Piccinini: “Il Napoli gioca bene ma soprattutto è divertente e riesce a surclassare anche un avversario come l’Atalanta, mi piace molto Osimhen e il suo impatto.” Continua Luca Marchegiani: ” Il Napoli l’ha preparato proprio bene, Gattuso la partita l’ha studiata bene soprattutto sulle fasce dove l’Atalanta, viste anche le tante sovrapposizioni è andati in difficoltà. Si continua con l’analisi tattica, dove vengono evidenziate proprio gli aspetti tattici dapprima evidenziati con l’ex portiere della Lazio. Prende quindi a parola a Paolo Di Canio: “Quello che ha fatto la differenza è Bakayoko, il mediano che voleva Gattuso, e che ha permesso al Napoli di sdoppiarsi.” Termina quindi Beppe Bergomi: “Ieri il Napoli è stato sensazionale, ma Gasperini ha sottovaluto tanto il Napoli e sbagliato molto. Osimhen è straordinario e ha saputo mettere in difficolta come nessuno sino ad ora i difensori dell’Atalanta.”