Repubblica – Petagna pronto per un posto da titolare contro l’Az Alkmaar

Secondo l’edizione odierna di Repubblica Gattuso sarebbe pronto a ritagliare un po’ di spazio per Andrea Petagna nella gara di Europa League di giovedì sera. Ecco le parole del quotidiano sportivo:

“Giovedì l’Az Alkmaar sarà al San Paolo ed ha annunciato 9 casi di positività al Covid. Secondo la stampa olandese solo uno sarebbe un titolare (Lerschert) e quindi salterebbe la trasferta di Napoli. L’Uefa naturalmente è stata allertata, ma la partita non è in dubbio. Gattuso pensa anche a Petagna che con l’Az potrebbe avere più spazio. Nella giostra del gol azzurra c’è posto anche per lui”.