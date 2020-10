La Roma batte in rimonta il Benevento per 5-2. Come riportato dalla prima pagina de Il Corriere dello Sport, un grande Dzeko fa doppietta e ritrova il goal.

Nella Juventus scalpita per giocare subito Paulo Dybala, che a Crotone si è sfogato con Paratici e vuole partire dall’inizio già in Champions. A destra spazio all’inizio discontinuo dell’Inter di Antonio Conte, che dovrà lavorare sorpattutto in difesa dopo queste prime gare.