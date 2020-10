Pedullà: “Il Napoli ha piazzato uno dei migliori colpi degli ultimi anni!”

Durante la trasmissione “Ne Parliamo il Lunedì” in onda su Canale 8, è intervenuto il giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che ha sottolineato il valore del mercato azzurro.

“Il mercato del Napoli è stato di altissimo profilo, ho dato 7.5, probabilmente mi sono contenuto. È stato un mercato intelligente, stabilire che la base per parlare di Koulibaly era 75 milioni, è stato fondamentale per la sua permanenza. Bakayoko un grandissimo colpo, un centrocampista di questo spessore a solo 2 milioni di euro è uno dei migliori capolavori degli ultimi 15 anni. Per concludere, il Napoli ha costruito una squadra completa, che permette di mantenere un significativo tipo di competitività”.