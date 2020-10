Napoli in Rosa – Beffate all’ultimo minuto: ancora zero punti per le azzurrine

Eccoci al nostro consueto appuntamento con il Napoli in Rosa, una nuova rubrica che tratterà e analizzerà la stagione del Napoli femminile, una stagione sicuramente importante per le azzurre, visto il debutto in Serie A.

Si è conclusa ieri la 6° giornata del campionato di Serie A femminile. La Juventus continua la sua corsa inarrestabile e conquista la sesta vittoria consecutiva, seguita al secondo posto dal Sassuolo e dal Milan che ha battuto l’Inter nel derby. Al quarto posto c’è l’Empoli, che batte il Napoli per 1 a 0 e le azzurrine restano ancora a zero punti.

Tanta sfortuna per le ragazze di Giuseppe Marino che avevano fatto sperare in una possibile vittoria con un ottimo avvio nel primo tempo. Partenopee subito pericolose con Isotta Nocchi: al 5’ in spaccata quasi beffa Alessia Cappelletti, sfruttando la verticalizzazione di Isobel Dalton. Sfiora l’incrocio dei pali Emma Errico (7’) con un tiro da fuori area. Di controbalzo Nocchi (14’) prova a pungere.

Ad inizio secondo tempo fa il suo ingresso sul rettangolo verde Eleonora Goldoni ed il Napoli controlla, senza affanni e senza correre rischi.

Norma Cinotti ne approfitta di questo momento morto e punisce le azzurrine all’84esimo minuto. In inferiorità numerica, per il doppio giallo rimediato da Federica Cafferata, arriva una nuova spiacevole sconfitta.