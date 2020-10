Krol: “Az Alkmaar buona squadra ma pecca di esperienza, azzurri favoriti”

Durante la trasmissione “Marte Sport Live” in onda suRadio Marte, è intervenuto Ruud Krol, allenatore ed ex giocatore del Napoli. L’olandese ha presentato il prossimo avversario del Napoli in Europa, L’Az Alkmaar. Le sue parole:

“Nello scorso campionato l’’Az Alkmaar ha giocato benissimo, quest’anno meno, forse anche per via dei tanti positivi al COVID-19. Giocano sempre in attacco ma nell’ultimo periodo prendono molti gol, in una gara vincevano 4-0 e alla fine hanno pareggiato 4-4. È una squadra molto giovane, quindi manca un po’ di esperienza nella competizione. Midtsjo è un giocatore interessante, come altri della squadra che sono giovani. Proveranno sicuramente a fare qualcosa a Napoli ma credo che gli azzurri abbiano più qualità. Lammers? Un buon giocatore, sicuramente è un talento ma deve crescere per il futuro. Ora deve imparare il calcio italiano perché è diverso il calcio olandese”.