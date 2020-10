Poche volte nella storia del calcio è capitato che un portiere andasse in gol o che riuscisse a fornire un assist.

Durante questa stagione di Serie A, appena alla quarta giornata, è capitato già in tre occasioni che un portiere “mettesse in porta” un compagno di squadra.

Dopo Audero e Rafael, portieri di Sampdoria e Spezia, che rispettivamente hanno fornito assist assist a Verre e Galabinov, è toccato a David Ospina.

L’estremo difensore blucerchiato, con un lancio dalle retrovie, pesca Verre in posizione regolare che con un pallonetto fulmina Dragoswki e conduce la “sua” Sampdoria alla vittoria sul campo della Fiorentina.

Il portiere brasiliano è stato nientedimeno che protagonista della prima vittoria in Serie A nella storia dello Spezia: lancio a Galabinov che parte in posizione regolare e a tu per tu con Musso lo batte, portando i suoi sullo 0-2 alla Dacia Arena di Udine.

In ultimo abbiamo David Ospina, che nella sfida dei partenopei contro l’Atalanta di sabato pomeriggio ha regalato a Victor Osimhen la prima rete in azzurro. Pescato in ottima posizione, l’attaccante ha sfruttato un grande assist del “patrón” colombiano, gol che è valso il momentaneo 4-0.