Corbo: “Insigne ha lasciato una squadra con marce basse. La ritrova a seimila giri. Dovrà adeguarsi”

Antonio Corbo, giornalista, ha parlato sull’edizione odierna di Repubblica del cambio modulo di Gattuso, mandando un messaggio ad Insigne. Ecco le sue parole:

“Gattuso sbaracca il 4-3-3 dopo il primo tempo di Parma. Passa in un lampo d’ira al 4-2-3-1 per far posto ad Osimhen senza rinunciare ad un terzetto offensivo di supporto. Cancella il possesso palla che richiamava miti e ritmi di Sarri per rivoluzionare il gioco: più veloce, più snello e tutto in verticale. Arriva subito in area. Insigne lasciò una squadra con marce basse. La ritrova che va a seimila giri. Dovrà adeguarsi al nuovo Napoli per giocare“.