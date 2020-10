Il Corriere dello Sport rende omaggio al grande momento di forma del messicano Hirving Lozano anche svelando un retroscena dell’ultima finestra di mercato.

Sarebbero infatti arrivate molte richieste per il prestito del “Chucky“, viste le difficoltà avute nella scorsa annata. Le risposte di ADL però non si sono mai fatte attendere: un no secco a tutti e adesso Lozano sembra davvero a casa sua.