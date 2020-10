Il giornalista Carlo Alvino ha commentato, su Radio Kiss Kiss Napoli, la vicenda del “caso Fourneau“, l’arbitro di Crotone-Juventus designato questa settimana come quarto uomo in Reggina-Cosenza. Ecco le sue parole:

“Non vediamo questa come una punizione. Vi spiego, se l’avessero voluto punire non sarebbe proprio comparso in una lista arbitrale, invece lo hanno comunque designato per un derby importante come Reggina-Cosenza e verrà pagato”.