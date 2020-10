Ag. Osimhen: “Victor vuole lo scudetto! È felice del rapporto con Gattuso. Sulla sentenza…”

L’agente di Victor Osimhen William D’Avila ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Victor è felicissimo del primo gol in azzurro, ha qualità eccellenti! Con i compagni di squadra sta instaurando un bellissimo rapporto, stessa cosa con mister Gattuso e sta cercando di ripagare sul campo la fiducia a suon di grandi prestazioni. Scudetto? Ci ha creduto fin dal primo momento e con lui anche i compagni, sono consapevoli di essere una squadra forte e di potersela giocare con chiunque. Juventus Napoli è stato un peccato non giocarla, a nessuno piace perdere a tavolino soprattutto se è uno scontro diretto ma non sarà una partita a determinare il verdetto finale”.