Nella giornata di oggi ha fatto il suo esordio con la maglia dell’Eintracht di Francoforte, Amin Younes. Dopo due anni di panchina anche Amin è tornato sul rettangolo di gioco. L’ex azzurro è subentrato al 70esimo sul risultato di 1-1 contro il Colonia. A nulla servono le azioni create per provare a conquistare i tre punti. I rosso neri quindi non raggiungono la vetta della classifica, dove in solitaria c’è il Lipsia.