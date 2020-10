A “Che Tempo che fa” da Fabio Fazio il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De luca, ha detto la sua sulla decisione del giudice sportivo Mastrandrea. Qui le sue parole:

“Questa decisione è dell’Italia del mezzo mezzo, che crea situazioni complicate senza prendere decisioni sensate sino in fondo. Il ragionamento fatto, per il quale la decisione della Federcalcio è superiore alla decisone dell’ASL, è da circo equestre. Ad ogni modo l’ASL ha fatto il proprio dovere considerando e riservando ai calciatori del Napoli lo stesso trattamento di ogni cittadino in Campania. La sentenza del giudice sportivo è limpida come una scodella di bagna calda.”