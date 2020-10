Durante l’evento Tennis & Friends è intervenuto il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Il ministro è intervenuto riguardo il nuovo Dpcm che nelle prossime ore entrerà in vigore (Qui per saperne di più) e in particolare sulla chiusura di piscine e palestre. Qui le sue parole:

“Lo sport è un motore per ripartire, in queste ore ci stiamo battendo affinché, in totale sicurezza sicurezza e nel delle regole del rispetto di protocollo nel modo più rigido possibile, lo sport continui.“