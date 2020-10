Il Crotone in casa ferma la Juventus; ad aprire le marcature ci pensa Simy dal dischetti, al quale risponde Morata. Poi tante emozioni fra gol annullati ed espulsione. Un tripudio di emozioni per ambedue le compagini, e sui social festeggia anche Sebastiano Luperto. Su Instagram infatti con un messaggio piuttosto chiaro festeggia il risultato, e pronti via arrivano i messaggi degli ex compagni del Napoli. Primo su Tutti Fabian Ruiz, a ruota seguono Malcuit e l’ex Napoli Allan. Qui il post: