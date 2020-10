Terminato da pochissimo il posticipo della quarta giornata di Serie A fra Roma e Benevento. Dopo il 2-1 del primo tempo, il secondo finisce ben 5-2. Le reti di Veretout, Dzeko e Perez per i giallorossi; Lapadula per Inzaghi. Roma che spazza via qualche insicurezza e insegue le grandi verso la vetta.