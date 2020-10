Repubblica – Le assenze di Insigne, Elmas e Zielinski non si sono sentite, Atalanta presuntuosa

L’edizione odierna di Repubblica attacca l’approccio di Giampiero Gasperini alla gara di ieri contro il Napoli. Ecco cosa scrive il quotidiano:

“E non si sono sentite nemmeno le assenze del convalescente Insigne e di Zielinski ed Elmas, fermati dal COVID-19 e ancora in quarantena. La speranza è di risultare negativi al prossimo tampone. Il Napoli potrà aspettarli senza fretta, dopo la straripante prova di forza che ha annichilito una big come l’Atalanta, arrivata forse al San Paolo con un pizzico di presunzione. Gasperini ha infatti dato l’impressione di voler aspettare gli azzurri e farli sfogare, pensando poi di mettere le mani sulla gara nella ripresa. Ma il suo attendismo è stato punito prima della doppietta di Lozano, salito già a quota 4 nella classifica dei cannonieri, e poi dai gol di Politano e Osimhen. Nel tabellino manca soltanto il nome di Mertens, fermato nel secondo tempo da una super parata di Sportiello. Il belga è stato però lo stesso decisiva nel suo ruolo di regista offensivo, senza mai dare un punto di riferimento ai suoi avversari”.